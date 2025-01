Perché il governo ha liberato Almasri | Si rischiavano sbarchi di massa di migranti dalla Libia

Leggi su Open.online

Il comandante libico Najeem Osamasarà anche un torturatore disecondo la Corte Penale Internazionale. Ma è soprattutto uno degli esponenti di punta di un regime che oggi aiuta ilitaliano. A limitare le partenze dal paese africano. Consegnarlo ai giudici dell’Aja era rischioso.avrebbe esposto Roma a rappresaglie. Tra cui, certamente, un massiccio afflusso di barconi e barchini sulla Sicilia. Oltre a ostacoli ad attività e interessi italiani in Tripolitania. Per questo ilMeloni ha deciso non solo di scarcerarlo ignorando la richiesta della Corte d’Appello di Roma. Ma anche di riportarlo a casa con un volo della presidenza del Consiglio.La denunciaIntanto l’avvocato Luigi Li Gotti, ex sottosegretario alla Giustizia nelProdi, ha presentato una denuncia contro la premier, i ministri dell’Interno e della Giustizia, e il sottosegretario Alfredo Mantovano per favoreggiamento personale e peculato.