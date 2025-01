Lanotiziagiornale.it - Mps tenta la scalata di Mediobanca: così entra in gioco pure il governo

Una mossa a sorpresa. Mps annuncia il lancio di un’offerta pubblica di scambio totalitaria su. Dopo anni di difficoltà, in cui la banca senese è sempre stata disegnata come possibile preda, alla fine l’istituto diventa predatore, ricoprendo un ruolo da protagonista assoluto in quello che potrebbe essere il terzo polo bancario italiano. L’offerta valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi con un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di Borsa di giovedì. Mps offre 23 azioni per ogni 10 azioni diportate in adesione e annuncia che l’esecuzione dell’offerta verrebbe completata entro il terzo trimestre del 2025.Mpsladie ilapplaudefa sapere che l’offerta non era concordata e per il momento viene considerata “ostile”. Dall’integrazione Mps si aspetta “benefici significativi per gli azionisti dimbe le banche”, anche in termini di dividendi.