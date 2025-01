Bergamonews.it - “Luoghi del Cuore” del Fai: tra i più votati Almenno, Lovere e Martinengo

Lombardia. C’è tempo fino al 10 aprile per partecipare al censimento de Idel, il programma nazionale promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo per assicurare un futuro di tutela e valorizzazione ai propriamati.Una chiesa affrescata, un antico monastero, un castello disabitato, una borgata di montagna, un pianoro coltivato, un bosco, un sentiero: molti scorci del nostro Paese sono stati testimoni di un momento della nostra vita oppure ci hanno meravigliato per la loro straordinaria bellezza e unicità. Non solo uno, il più significativo, bensì tutti questi “del” possono esseree sostenuti per garantire la loro salvaguardia e valorizzazione.Tra i piùsul territorio regionale per la Bergamasca figurano la Chiesa e Convento di Maria Incoronata a, la Motonave La Capitanio 1926 ae la Chiesa di San Giorgio in Lemine adSan Salvatore.