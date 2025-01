Tuttivip.it - “Luca Calvani lascia la casa”. Grande Fratello, Calvani ne esce distrutto: un addio inevitabile

L’ultima puntata delsi è rivelata ricca di colpi di scena, tra il recente ripescaggio, il bonus segreto per quattro concorrenti e le inevitabili nomination. Questa volta, a finire al televoto sono stati Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato,, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Uno di loro sarà il prossimo eliminato, in una votazione che chiama il pubblico a decidere chi salvare.Le nomination hanno messo in luce strategie sempre più evidenti e rapporti tesi tra i concorrenti. Durante la puntata, sono emerse vecchie ruggini e nuove alleanze, dando vita a un gioco di voti che riflette il clima teso nella.Amanda Lecciso è stata nominata da diversi concorrenti, tra cui Jessica, che ha dichiarato apertamente che voterà sempre Amanda quando non potrà fare il nome di