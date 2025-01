Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta mista Engadina 2025 in DIRETTA: Italia per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladellain programma ain Svizzera, terzo appuntamento dell’anno per la Coppa del Mondo 2024-, dopo il Tour de Ski e Les Rousses. Da venerdì 24 a domenica 26 gennaioospita la seconda tappa svizzera stagionale della Coppa del Mondo 2024-di sci di. Dopo l’appuntamento di Les Rousses dove glini hanno deciso di non essere presenti, arriva il week end elvetico con la squadrana e con tre giornate di gare, la4.6 più 4×7.5 kmin programma oggi, una sprint in tecnica libera domani ed una doppia mass start sulla distanza di 20km ancora a skating domenica.Il direttore tecnico della squadrana Markus Cramer ha convocato per questo fine settimana dieci atleti, otto uomini e due donne.