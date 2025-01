361magazine.com - Lip Jelly by Audrer: sbloccata una nuova dipendenza beauty. Grazie GDL!

Golosi e dal finish ibrido che combina il comfort di un burrocacao e la luminosità di un rossetto. I nuovi Lipbysono laossessionedelle it-girl, ilbrand fondato da Giulia De Lellis presenta Lip, la perfetta sintesi tra il comfort di un burro cacao e la luminosità di un rossetto. Il suo finish semitrasparente e delicatamente colorato regala alle labbra un aspetto sano e rimpolpato, mentre la formula ultra idratante nutre e rafforza la barriera cutanea per un risultato che dura tutto il giorno.Disponibile in quattro shade – 01 Coquette, 02 Honey, 03 Cherry, 04 Cocoa – pensate per valorizzare ogni tipo di incarnato, si abbina perfettamente alle matite Lip Contour per un look completo e impeccabile.La formula è arricchita con burro di karité, rinomato per le sue proprietà nutrienti, vitamina C, un potente antiossidante, e oli vegetali che lavorano in sinergia per ammorbidire e rigenerare la pelle.