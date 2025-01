Calciomercato.it - Lazio-Real Sociedad, Baroni: “Siamo in difficoltà, sul mercato e in difesa cerchiamo soluzioni”

Il tecnico biancoceleste in conferenza dopo la bella vittoria contro lache blinda il primo posto nel girone unico di Europa LeagueLabatte 3-1 laportando a casa tre punti che sanciscono la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League, per giunta da prima visto che Bilbao e Eintracht Francoforte sono a -3 con una differenza reti inferiore (+13 contro +6).Marco(LaPresse) – calcio.itNel postpartita le parole del tecnico biancoceleste Marco: Nel percorso c’è qualche squadre che vorrebbe affrontare o evitare qualcuna? “Ancora è presto, come ho già detto altre volte. Io non faccio calcoli, dobbiamo affrontare ogni gara e pensare che più l’avversario è importante più è bella la partita. Voglliamo sorprendere, crescere, quindi ambiamo ad affrontare i migliori.