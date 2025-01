Laverita.info - La tragedia del volo Pan Am 103 raccontata da una serie tv

Era il 21 dicembre 1988. L'ora del decollo era passata da poco più di una mezzora, quando ilPan Am 103, partito da Londra alla volta di New York, si è interrotto bruscamente smembrato dall'esplosione di una bomba. A quasi quarant'anni di distanza si è deciso di onorare la memoria di quel giorno attraverso unatelevisiva. Lockerbie: Attentato sulPan Am 103, al debutto su Sky Atlantic nella prima serata di lunedì 27 gennaio, è la cronaca di quel che è accaduto dopo.