Nerdpool.it - Kaos Tech al Festival del Fumetto di Novegro 2025: Collezionismo, fumetti e servizi esclusivi

Leggi su Nerdpool.it

sarà presente aldeldi, in programma il 25 e 26 gennaiopresso il Parco Esposizioni. Gli appassionati di cultura pop,troverannonel Padiglione C, Stand 72, un punto di riferimento per scoprire novità ededicati.per tutti i gustiOltre alle spettacolari creazioni di Infinite Statue, lo stand dioffrirà un’ampia selezione diper tutti gli appassionati: dai grandi classici ai titoli più recenti. Una tappa obbligata per chi vuole ampliare la propria collezione o scoprire nuove storie.Preordini eonlineAnche senza esclusive in fiera,garantisce a tutti la possibilità di preordinare i prodotti presentati sia in fiera che online. Questo permette di avere accesso a statue,e altri articoli comodamente, senza rischiare di perderli.