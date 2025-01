Juventusnews24.com - Juventus Women, Kullberg indisponibile con l’Inter: il motivo

di Mauro Munnocon la Roma: il. Il difensore svedese salta la partita contro le nerazzurreAncora una defezione in difesa per lache nel big match della 16esima giornata di Serie A femminile contronon potrà contare su Emma. L’esperto difensore svedese è infatti out a causa dell’influenza. Recuperata invece Viola Calligaris che aveva saltato il precedente match con la Roma a causa di un trauma conclusivo costale patito in allenamento. Conin panchina ci sono anche le baby Gallo e Cocino. Leggi sunews24.com