Jacob is just getting started

Se qualcuno volesse puntare tutto su un membro della Bloodline 2.0, il fortunato sarebbeFatu. Il Samoano figlio di Tonga Kid, fratello di Rikishi e Umaga, ha stagnato per anni nei circuiti indipendenti, facendosi conoscere per la sua agilità sul ring (capace di moonsault in corsa dal paletto nonostante il peso notevole del suo corpo). A 32 anni suonati, quando un lottatore ha ormai compiuto il giro di boa, arriva la chiamata in WWE come braccio destro di Solo Sikoa, già quindi catapultato in trincea in una storyline principale della Compagnia. E si può certamente dire cheha saputo impressionare dal primo minuto, con le sue facce da invasato e la sua velocità di esecuzione che ripeto, forse eccettuato il compianto Yokozuna, non abbiamo visto in nessun lottatore super heavyweight negli ultimi 30 anni.