Marchegiani | Per me è paradossale un anno fa sembrava squadra più avanti di tutti la più forte Adesso è complicato…

Un anno fa, Marchegiani annunciava una Inter dominante, quasi invincibile. Oggi, riflettendo sulla stagione 2024-25, l’ex portiere evidenzia come la squadra sia passata da essere la più forte a un cammino complicato, tra luci e ombre. La delusione di aver mancato la riconferma si mescola con la speranza di un rilancio futuro. Ma cosa ci riserva il prossimo capitolo nerazzurro?

Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista, ha parlato dell'attuale situazione dell'Inter: ecco le sue parole sui nerazzurri. La stagione 2024-25 dell' Inter si è conclusa con più ombre che luci, lasciando un retrogusto amaro nonostante alcuni momenti di alto livello. I nerazzurri hanno chiuso il campionato di Serie A al secondo posto, dietro a un Napoli dominante, mancando così l'obiettivo principale della stagione: la riconferma del titolo. In campionato, la squadra di Simone Inzaghi – alla guida fino a fine stagione prima del cambio tecnico – ha mostrato buone trame di gioco e solidità, ma ha perso punti pesanti nei momenti chiave, soprattutto negli scontri diretti.

