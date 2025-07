Marchegiani sull’Inter | Calhanoglu e Lautaro Martinez? Già risolto! Ripartenza

Luca Marchegiani analizza le recenti sfide dell'Inter, evidenziando come, nonostante le difficoltà attuali, la squadra possa ancora ambire a una stagione positiva. Tra momenti complicati e ripartenze strategiche, i nerazzurri hanno dimostrato di possedere le risorse per superare le avversità. La domanda ora è: sarà in grado l’Inter di invertire il trend e riconquistare fiducia e risultati?

Luca Marchegiani ha parlato delle difficoltà attuali vissute dall'Inter, sottolineando come ciò non impedisca di poter pensare a registrare una stagione positiva. IL RAGIONAMENTO – Luca Marchegiani si è così pronunciato a Sky Sport sul momento sperimentato dall'Inter: «Dall'anno scorso ad adesso si sta vivendo qualcosa di paradossale. L'Inter era la squadra più forte, era avanti sul mercato e sul piano strategico sembrava avere tutto sotto controllo. Poi, una stagione sbagliata e degli acquisti sbagliati hanno reso complicata la situazione dei nerazzurri. Con l'esodo di Inzaghi e l'approdo di un nuovo allenatore, sembra che si debba ricostruire la squadra.

