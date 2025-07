Chi è André nuovo obiettivo della Juventus dal Wolverhampton Storia e identikit del possibile rinforzo dei bianconeri a centrocampo

La Juventus si prepara a rafforzare il suo centrocampo con un nome di spicco: André, talento brasiliano in orbita Wolverhampton. Con una carriera che combina tecnica, intensità e mentalità vincente, il giovane mediano potrebbe rappresentare la nuova freccia all’arco dei bianconeri. Un profilo che fa sognare i tifosi e che potrebbe diventare il nuovo protagonista nel cuore del campo. Ma chi è André e cosa lo rende così speciale? Scopriamolo insieme.

Chi è André, possibile rinforzo della Juventus dal Wolverhampton. Storia, carriera e identikit del nuovo obiettivo dei bianconeri a centrocampo. Il nome nuovo per il centrocampo della Juve è quello di André, un profilo che unisce talento brasiliano, intensità europea e una mentalità vincente. Accostato ai bianconeri da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale come potenziale erede di Douglas Luiz, il mediano del Wolverhampton è uno dei talenti più brillanti della sua generazione, un giocatore moderno capace di interpretare il ruolo di centrocampista in chiave totale. Dalla Libertadores alla Premier League: l’ascesa di André. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è André, nuovo obiettivo della Juventus dal Wolverhampton. Storia e identikit del possibile rinforzo dei bianconeri a centrocampo

André Juve: nuovo nome per il centrocampo. Gioca nel Wolverhampton, può arrivare in caso di partenza di questo bianconero - Il mercato della Juventus si anima con un nome caldo per il centrocampo: André Juve, talento del Wolverhampton, potrebbe presto vestirsi di bianconero.

