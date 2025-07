Docente in congedo parentale ma era all’estero per affari | indaga la GdF

Un docente in congedo parentale, ma scoperto all’estero per affari, rischia di smascherare una vicenda complessa e sorprendente. La Guardia di Finanza sta indagando su un insegnante pisano accusato di aver usato il congedo per svolgere attività professionali e viaggiare, arrecando un danno erariale considerevole. Un caso che mette in luce la doppia vita e i retroscena di un giro d’affari milionario nel mondo dell’istruzione.

Un docente di un istituto superiore pisano è indagato per una presunta truffa milionaria. Avrebbe usato il congedo parentale per viaggiare e svolgere attività professionali all’estero, causando un ingente danno erariale allo Stato. La Guardia di Finanza sta conducendo le indagini. La doppia vita del professore e il giro d’affari milionario Un insegnante di una . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

La carta docente non può essere sospesa durante la fruizione del congedo - La recente sentenza, l'ennesima a favore di una docente precaria, stabilisce che la carta docente non può essere sospesa durante il congedo.

In congedo parentale per viaggiare e lavorare all'estero (Arabia Saudita, Tunisia e non solo): docente accusato di truffa da oltre 1 milione di euro. Indaga la Guardia di Finanza

Docente in congedo parentale ma per Gdf lavorava all'estero - Un insegnante di elettrotecnica e applicazioni di un istituto del Pisano è stato segnalato alla procura di Pisa per truffa e alla magistratura contabile di Firenze per un presunto danno erariale di oltre un milione di euro.

Insegnante delle superiori lavorava all'estero mentre era in congedo parentale. Più di un milione di euro di danni erariali - La guardia di finanza ha denunciato il docente di un istituto superiore della Valdicecina.