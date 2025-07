RAV 2025 | al via il questionario per il nuovo ciclo di valutazione novità per i docenti NOTA

Con l’arrivo del nuovo ciclo di valutazione RAV 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito invita scuole e docenti a partecipare attivamente. Dal 14 luglio al 25 settembre, tutte le istituzioni scolastiche dovranno compilare il questionario sulla piattaforma dedicata, introducendo per la prima volta anche una rilevazione specifica per i docenti. Scopriamone insieme le innovazioni e le opportunità di questa importante fase di autovalutazione!

