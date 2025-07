Tragedia a Marotta durante festa | uomo armato irrompe e uccide madre della festeggiata

Una serena festa di compleanno si è trasformata in una tragedia a Marotta, nelle Marche, quando un uomo armato ha fatto irruzione, sparando e causando la morte della madre della festeggiata. La comunità è sconvolta da quanto accaduto, mentre le forze dell'ordine cercano di fare luce sui motivi di questa drammatica escalation di violenza. La vicenda lascia tutti senza parole, riflettendo sull’urgenza di rafforzare la sicurezza e prevenire simili tragedie.

Tragedia nella serata di venerdì a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, durante la festa di compleanno di una bambina. Secondo le prime informazioni intorno alle 19, riferisce 'Vivere.it' Senigallia, un 70enne avrebbe fatto irruzione armato e avrebbe cominciato a sparare. Due proiettili hanno colpito la nonna della piccola, ferendola. Colpita anche la mamma della festeggiata, poi presa in ostaggio dall'uomo che si è asserragliato nell'abitazione, un casolare non lontano dall’azienda di cosmetici Sodico, lungo la strada provinciale. Il 70enne si è arreso intorno alle 22. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it