Modric è tempo di Milan A inizio settimana sarà a Milano per visite e firma

Il talento internazionale Modric si prepara a vivere una nuova avventura con il Milan, dopo aver firmato e svolto le visite mediche a Milano. Il Pallone d’Oro 2018 si appresta a indossare i colori rossoneri, portando entusiasmo e grande esperienza. Dopo un weekend di relax, sarà ufficialmente presentato a Milanello, segnando l’inizio di una stagione carica di speranze e successi. Restate sintonizzati per ogni aggiornamento!

Inizia la vita rossonera del Pallone d'oro 2018. Dopo il weekend sarà in Italia per iniziare l'avventura con il suo nuovo club, poi sarà tempo di vacanze. La presentazione al ritorno a Milanello.

#Milan, Samuele #Ricci : "#Modric? Mi confronterò con uno dei centrocampisti più forti al mondo, sarà importante imparare tante cose da lui, in campo e fuori. Dovrò essere come una spugna, assorbire tutto quello che mi potrà essere utile per la mia c

Neanche il tempo di riprendersi dai quattro schiaffi presi dal Psg al Mondiale per Club con il Real Madrid, che Luka Modric cambia maglia nel giro di poche ore e diventa ufficialmente un giocatore del Milan. Mancava solo l'annuncio di una firma avvenuta già il

