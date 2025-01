Ilrestodelcarlino.it - In fuga su un’auto rubata: ragazzino di 15 anni fermato dopo un inseguimento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 24 gennaio 2025 – A tutta velocità su, hanno ignorato l’alt dei carabinieri. Inseguiti nella notte, si sono impegnati in manovre pericolose e alla fine si sono schiantati contro un palo. Nonostante le ferite, sono scappati nei campi e i carabinieri ne hanno acciuffato uno su tre: è undi 15che è stato denunciato e poi affidato al padre, convocato in caserma d’urgenza. E’ successo nella Bassa bolognese: l’è iniziato a Bevilacqua, una frazione del comune di Crevalcore, quando i carabinieri sono stati chiamati dai residenti che hanno visto una Golf passare pianissimo davanti alle case, in una zona recentemente bersagliata dai furti. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno chiesto alle persone sulla Golf di fermarsi per un controllo, questi hanno reagito schiacciando sul pedale dell’acceleratore e scappando verso Palata Pepoli.