Il lato bianchista del Piemonte | ecco i 10 migliori Erbaluce di Caluso scelti dal Gambero Rosso

Nonostante in, tra i vini premiati con i Tre Bicchieri, primeggino i rossi, a partire dai Barolo e Barbaresco, come abbiamo già avuto modo di sottolineare in occasione della pubblicazione di Vini d'Italia 2025 del, il consumo di vino sembra essersi spostato sui bianchi da vitigni autoctoni dai quali si ottengono vini che in alcuni casi hanno anche un ottimo rapporto qualità prezzo., quindi, il Timorasso, che sta vivendo una crescita rapidissima, l’Arneis, il Gavi e l'di, per citare i più noti. Ed è proprio su quest'ultimo, Docg dal 2010, che ci concentriamo qui.L', uva originaria della zona prealpinase, è diffusa soprattutto nel Canavese e nell’area del lago di Viverone, tra le province di Torino, Vercelli e Biella Un territorio di morbide colline moreniche, che disegnano i rilievi di un anfiteatro naturale d’origine glaciale.