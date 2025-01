Quifinanza.it - Idrogeno, la strategia italiana per diventare hub europeo: tre step da qui al 2050

Nel lungo percorso che dovrebbe accompagnarci verso la transizione energetica, un ruolo piuttosto rilevante è quello che dovrebbe giocare l’. Anche l’Italia sta cercando di posizionarsi in questa sfida, tanto che lo scorso 26 novembre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha presentato lanazionale per l’.Nel testo redatto dal Mase si legge chiaramente che, per raggiungere la decarbonizzazione, serve combinare insieme diverse fonti, aumentare le energie rinnovabili, sviluppare la Carbon Capture Storage, il biofuel, il biometano e, non ultimo, l’, anche eventualmente affiancato dalla ripresa della produzione nucleare. Solo così, è spiegato, si potrà soddisfare la domanda a fronte di fonti non programmabili e intermittenti, con la capacità di trasportare grandi quantità di energia su lunghe distanze e a costi competitivi.