Grande Fratello | nominati chi rientra e i concorrenti Highlander

La puntata di giovedì 23 gennaio delsi apre con le polemiche degli attualidel programma sulla decisione da parte della produzione di far ripescare al pubblico ben sei dei fuoriusciti dalla Casa sino a questo punto della stagione. “Noi abbiamo l’esigenza di prolungare il programma, durerà ancora un po’ di puntate – spiega il conduttore Alfonso Signorini -. Abbiamo l’esigenza di far nascere storie e dinamiche nuove e infatti nelle prossime puntate entreranno anche nuovi. A decidere di farre questi inquilini è stato il pubblico”. La puntata è stata caratterizzata anche da una sorpresa per Javier Martinez: la visita dell’amica Jessica Notaro. Il televoto che regala vite Iti in gioco Le sanzioni Javier Martinez, il triangolo con Zeudi Di Palma ed Helena Prestes Il riavvicinamento fra Helena e Jessica IIl televoto che regala vite Viene poi aperto un televoto flash, che regala ai quattro più votati una “nuova vita” fino alla semifinale.