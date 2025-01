Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Chia sulla venticinquesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Ladeldi ieri sera mi ha confermato che sbaglio quando penso che in quella Casa abbiano ormai toccato il fondo, che abbiano oltrepassato il limite della decenza, che siano arrivati al culmine della disperazione. Sbaglio, perché loro riescono ogni volta a dimostrarci di poter fare tranquillamente di peggio. Ma in sciallezza, proprio.Il mondo va al contrario, e niente come illo palesa così sfacciatamente.Questa edizione è oggettivamente inguardabile. Il trionfo del nulla misto col niente, l’apoteosi del fintume più clamoroso, l’elogio della più bieca scorrettezza (che viene addirittura premiata), l’insieme di tutte le dinamiche più trite e ritrite della storia confezionate pure in blocchi di una noia atavica.L’unica cosa il prode PierSy dovrebbe fare – se solo avesse guardato almeno mezzadi ‘sta roba immonda, che le uniche cose che riesce a conquistare sono ascolti terrificanti e sommosse popolari ad ogni, intendo – sarebbe CHIUDERLA.