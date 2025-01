Terzotemponapoli.com - Garcia torna a Napoli

Rudi. Ovviamente non sulla panchina azzurra, dove è stato seduto per quasi metà stagione nel post scudetto e sulla quale oggi siede Antonio Conte. Il tecnico francese ha annunciato la venuta nella città ai piedi del Vesuvio per incontrare Lukaku. Il belga sarà l’attaccante dinella Nazionale belga. Da qualche giorno Rudi è il nuovo allenatore del Belgio.: “Per rendere la squadra competitiva, supervisionerò i calciatori da vicino”Nella sua conferenza di presentazione come nuovo commissario tecnico del Belgio, Rudiha tracciato le linee guida del suo mandato, evidenziando l’importanza di un dialogo diretto con i suoi giocatori chiave: “Dobbiamo discutere con i dirigenti affinché aderiscano al mio progetto. Per rendere la squadra competitiva, supervisionerò i calciatori da vicino e mi recherò personalmente nei loro club.