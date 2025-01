Frosinone per beccare chi gli rubava i pacchi Amazon sotto casa decide di spedirsi una bomba artigianale | denunciato

Leggi su Open.online

Pensava di fregarlo, stavolta in modo pericoloso: facendolo di fatto saltare in aria. Ma è andata male per un uomo di, che per individuare chi gli rubasse nell’ultimo periodo i, ha piazzato un pacconel giardino del suo condominio. Una “confezione” in tutta regola, con indicato lui come destinatario, contenente un timer con tre candelotti e degli «artifici pirotecnici non classificati». Il manufatto, piazzato in via Mastruccia sopra un motorino per disabili, ha fatto però sollevare i sospetti dei vicini, facendo così scattare l’intervento degli artificieri. Risultato? Palazzo evacuato in sicurezza e blitz andato a segno. Gli investigatori della Squadra Mobile dihanno subito dopo cominciato ad indagare, partendo dal nome del destinatario indicato sul pacco.