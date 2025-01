Fiumicino, Federica Cerulli è la presidente della Commissione Cultura

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 gennaio 2025 – La consigliera,, assume ufficialmente la carica di, un incarico che arriva in un momento cruciale per la crescita e la valorizzazione di.“In qualità di nuova, ringrazio tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia. È incarico e un impegno che accetto con serietà e determinazione. Larappresenta uno degli ambiti fondamentali per la crescitacittà, e sono convinta che possiamo fare molto per valorizzare e sostenere il nostro prezioso patrimoniole. – dichiara. – Con il supporto dei colleghi, intendo avviare un lavoro incisivo e produttivo, puntando sulla collaborazione e sul confronto. È importante che lanon sia solo un organo consultivo, ma che diventi anche una vera e propria forza propulsiva per politicheli che siano inclusive, innovative e che sappiano abbracciare le diverse potenzialità offerte dal nostro territorio.