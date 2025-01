Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

su Rai 3, 24 gennaioè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 24 gennaio 2025.La trasmissione disi mette sulle tracce della “Natività” di Caravaggio, secondo l’FBI la tela “most wanted” al mondo. Il quadro fu trafugato a Palermo in una notte di ottobre nel 1969, poi passò nelle case dei più importanti boss di Cosa Nostra. Diversi pentiti di mafia raccontano il viaggio rocambolesco compiuto dall’opera, che pare sia finita in Svizzera, nelle mani di un noto collezionista.