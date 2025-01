Ilgiorno.it - Curare i luoghi pubblici. La strada per l’inclusione

A Zelo Buon Persico si promuovesociale attraverso la cura dei. E martedì c’è stata la prima uscita ufficiale, sul territorio comunale, dei ragazzi del Servizio di Formazione all’Autonomia (Sfa) "Quelli delle Pleiadi" di Lodi, grazie alla collaborazione attivata tra l’assessorato alle Politiche sociosanitarie di Daniela Brocchieri e la Cooperativa sociale "Eureka!". Il gruppo di giovanissimi, di cui fanno parte anche due cittadini di Zelo Buon Persico, ha fatto tappa in alcuni dei punti di ritrovo più frequentati del paese, per un sopralluogo: piazza Italia, piazza del Mercato e piazza Lago Gerundo. Avvieranno successivamente piccoli interventi di pulizia e di manutenzione. Martedì prossimo perlustreranno i parchi di via Miglioli, largo Don Orione e di piazza Rinascimento.