Anteprima24.it - Crisi alla Provincia: Fratelli d’Italia e Forza Italia verso la mozione di sfiducia, PD determinante

Tempo di lettura: 3 minutiContinuano le fibrillazioniRocca dei Rettori, dove dopo il Consigliole dell’ultimo dell’anno non c’è più tregua. Il presidente Nino Lombardi, nonostante il tentativo della ‘tavola rotonda’ con tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari, non riesce ad uscire dall’angolo. L’unica possibilità sarebbe rappresentata dall’azzeramento totale delle deleghe, richiesta a cui dal quartier generale di Noi di Centro hanno più volte risposto picche. Nel frattempo non si ferma nemmeno l’azione delle opposizioni, con i quattro consiglierili diche hanno depositato una “Interpellanza urgente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consigliole di Benevento”.Il preludiodi’ giù annunciata nei giorni scorsi e su cui il centrodestra proverà a far leva per riportare laal voto, nonostante la Legge Delrio pare non preveda lail presidente.