Così Robert Zimmerman si trasformò in Bob Dylan

Viene proiettato questa sera alle 20.45 al cinema Eliseo in viale Carducci 7 a Cesena ‘A Complete Unknown’, un film che racconta Bobnon solo dal punto di vista musicale, ma umano. È la storia di quando il giovanissimo(il vero nome di Bob), interpretato da Timothé Chalamet, arrivò a New York nel gennaio 1961 per cercare di incontrare il suo idolo Woody Guthrie. La proiezione del film, prodotto e diretto da James Mangold, sarà preceduta da una chiacchierata di Maurizio Comandini, appassionato di musica e di cinema, che, dopo aver visto il film in anteprima, ha detto: "A Complete Unknown mi è piaciuto molto, non mi stupirei se arrivasse a vincere qualche Oscar. Io cercherò di raccontare il suo rapporto con Woody Guthrie, un eroe americano nato dalla Grande Depressione degli anni Venti del secolo scorso, che fece una scelta di campo inequivocabile a favore dei deboli e dei disperati; quando era ormai vinto da una malattia che lo aveva privato dell’uso della parola, riuscì ancora a esprimere a gesti, ammiccamenti e suoni gutturali il suo apprezzamento per le fresche proposte artistiche di questo ragazzino.