Ilgiorno.it - Consegna delle chiavi. Sette alloggi Aler ospiteranno donne vittime di violenza

Ieri mattina a Varese la cerimonia per lasimbolicadiappartamenti destinati ad ospitaredisulla base del progetto sperimentale promosso dalla Regione in collaborazione con, Centri Antie Case Rifugio. Gli, assegnati ad alcune realtà associative di riferimento sul territorio, tra cui: Eos Centro Ascolto Donna di Varese, Telefono Donna di Como, Associazione Rete Rosa di Saronno, Società Cooperativa Sociale L’una e le Altre di Varese e Cadom di Monza Brianza, verranno messi a disposizione per un minimo di 5 anni. Il contributo regionale coprirà interamente, per tutto il periodo, il canone di affitto e le spese reversibili. L’iniziativa rientra nel piano per autonomia abitativadivarato dalla Regione, che con uno stanziamento di tre milioni di euro consentirà la messa a disposizione di 64 appartamenti su tutto il territorio regionale.