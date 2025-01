Lanazione.it - Bambini schierati in campo tra pallone e tanta solidarietà

CALCIOBellissima esperienza per idei Leoni di Maremma al Torneo Avis a Follonica, organizzato dal Follonica Gavorrano assieme ai direttivi Avis di zona. Un torneo finalizzato alla sensibilizzazione per la donazione del sangue, che si è tenuto nell’impianto Nicoletti di Follonica. Sulhanno partecipato i Pulcini 2015 dei Leoni di Maremma allenati da Flavio Peccianti e il gruppo allenato da Marco Di Fiore e Maurizio Aguirre. Il torneo in casa è stato strutturato con otto squadre, quattro per girone. I bimbi di Aguirre e Di Fiore si sono confrontati con Grosseto, Academy Maremma e Nuova Grosseto nel girone, poi con l’Invictasauro nella seconda fase. Grande miglioramento di tutti sul lato del comportamento, con i piccoli gialloverdi molto felici di partecipare a un torneo come questo.