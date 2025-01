Formiche.net - Asia, Africa, America Latina. Da dove passa l’espansione nucleare russa

Il pivotdi Mosca non sembra essere prossimo alla fine, anzi. Nonostante il peso delle sanzioni, all’inizio del 2025 l’industriarimane tra le più performanti sul piano globale, con una capacità di espandere le sue operazioni ben oltre i confini della Federazione. I dati sull’occupazione relativi Rosatom, l’impresa statale specializzata in energia, offrono un quadro generale della dinamicità di questo settore: Rosatom rimane uno dei maggiori datori di lavoro in Russia, con oltre 400.000 dipendenti; l’azienda ha continuato ad attrarre nuovi talenti nel settore, con il 70% dei dipendenti assunti tra il 2023 e il 2024 di età inferiore ai quarant’anni, tra cui spesso i laureati di venti diverse strutture di ingegneria e tecnologiain tutto il Paese che operano in tandem con Rosatom.