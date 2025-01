Ilgiorno.it - Arrivano accuse di maltrattamenti. Stalker dei servizi sociali in cella

Salta la messa alla prova per 14 mesi aidi pubblica utilità, ad aiutare Legambiente per 4 ore alla settimana, per lodei, che per la resistenza a pubblico ufficiale ora è stato condannato alla reclusione. Il 38enne di Carate Brianza è salito alla ribalta delle cronache per avere perseguitato 4 impiegate deidel Comune dell’Area Minori e Famiglie. Per questa vicenda l’uomo è già stato condannato a 2 anni di reclusione col rito abbreviato e il risarcimento dei danni di 3mila euro ciascuno alle tre parti civili. Pena che in appello è stata ridimensionata e ora si va verso il ricorso in Cassazione. L’uomo, con svariati precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, aveva ottenuto la messa alla prova per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale perché durante una perquisizione a casa sua ha tentato di ostacolare l’accesso dei militari per poi aggredirli.