Metropolitanmagazine.it - Arriva il pet fashion anche per Coccinelle: presentata la nuova collezione per gli amici pelosi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo Dolce e Gabbanadecide di buttarsi sulla moda petwear. Ha infatti realizzato una capsule per i nostricuccioli, dedicata agli animali domestici di piccola e media taglia. La stagione di riferimento è quella della primavera-estate 2025, e comprende diversi accessori per i cuccioli, maper i padroni. Ovviamente, non manca la cura del dettaglio tipica del brand.lancia la sua prima linea di petwearQuesta simpaticasi inserisce nella linea di piccola pelletteria e degli accessori, presentando unadedicata agli animali domestici di piccola e media taglia. Nell’offerta sono presenti collari, guinzagli, porta sacchetti e porta palline. Insomma, tutto il necessario per il cane, maper il padrone e per le passeggiate.