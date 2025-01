Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 24 gennaio 2025 | Trono Classico e Over

, venerdì 24è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 24, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo le, Martina dirà a Gianmarco che non è lui la scelta, si abbracceranno e il momento sarà davvero emozionante. Poi in studio arriverà Ciro: dopo un discorso, la tronista dirà che ha intenzione di fare questo salto nel vuoto, di viversi la storia lontano dalle telecamere. Ciro, emozionatissimo, dirà di sì e le regalerà un anello perché da quel momento Martina è la sua fidanzata. E dirà che è pronto a trasferirsi a Roma.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, venerdì 24, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.