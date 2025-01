Metropolitanmagazine.it - Amanda Knox condannata in via definitiva per calunnia ai danni di Patrick Lumumba

La Corte di Cassazione ha condannato in viapernei confronti di, confermando la sentenza della Corte d’Appello. La cittadina statunitense aveva indicato l’uomo alle forze dell’ordine, accusandolo ingiustamente dell’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, brutalmente uccisa nel 2007. Con la sentenza, questa lunga e dolorosa vicenda giudiziaria durata quasi vent’anni potrà finalmente concludersi. La pena prevista è di tre anni di carcere, ma la trentasettenne americana non andrà in prigione, essendo già stata in carcerazione preventiva per quasi quattro anni, tra il 2007 e il 2011.La stessa, insieme all’allora fidanzato Raffaele Sollecito e a Rudy Guede, condannato con rito abbreviato, era stata processata per l’assassinio di Meredith.