17enne accoltellato al collo in piazza Testaccio

Un ragazzo di 17 anni è statoieri pomeriggio, giovedì 23, intorno alle 14:30 mentre si trovava in.Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzino sarebbe stato assalito da 7 persone, che sono poi fuggiti.Le indagini sono partite e gli inquirenti sono alla ricerca degli aggressori, si cerca di capire il motivo dell’aggressione. Non si esclude l’ipotesi di un diverbio avvenuto tra le mura scolastiche, con un altro compagno di scuola.Arrivati tempestivamente i soccorsi, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Camillo. Sarebbe rimasto cosciente nel corso del tragitto che lo ha condotto in ospedale.Attualmente è ricoverato in terapia, la prognosi resta riservata. Non si trova in pericolo di vita.