Vela, il Presidente della Repubblica incontra il Team Luna Rossa Prada Pirelli

Roma, 23 gennaio 2025 – IlSergio Mattarella ha ricevuto ile la Federazione Italiana(FIV) per celebrare i successi olimpici e mondiali del 2024, nonché le vittorie deigiovanile e femminile dialla UniCredit Youth America’s Cup e alla Puig Women’s America’s Cup di Barcellona.L’incontro, di portata storica per laitaliana, che è stata accolta dalper la prima volta in quasi cent’anni di storia, si è svolto all’internoSala degli Specchi del Palazzo del Quirinale alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, deldel CONI Giovanni Malagò e delFederazione Italiana, Francesco Ettorre.All’evento ha partecipato una delegazione delguidata dallo Skipper eDirector Max Sirena, insieme agli equipaggi femminili e giovanili che hanno vinto gli eventi a loro dedicati a Barcellona.