Bergamonews.it - Valorizzazione ed inclusione, Evoca ottiene la certificazione per la parità di genere

Leggi su Bergamonews.it

laper ladi(UNI/PdR 125:2022), conferita da IMQ, a testimonianza dell’impegno messo in campo dall’azienda bergamasca per ladelle persone e per la promozione dell’uguaglianza di.Il riconoscimento rappresenta una tappa fondamentale in un percorso che il gruppo, tra i principali produttori mondiali di macchine da caffè professionali e distributori automatici per il consumo fuori casa, ha avviato da tempo e, successivamente, ha rafforzato con l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite nell’ottobre 2023 e con l’adozione di una politica DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) nell’ottobre 2024.“Incrediamo che un ambiente di lavoro inclusivo sia sinonimo di rispetto edelle persone -afferma Monica Bruni, head of human resources-.