Ilrestodelcarlino.it - Tosi contro Comune: secondo round. Nuove richieste per le spese legali

Renatanuovamente in tribunale. Il confronto sembrava cristallizzato dopo il botta e risposta in consiglio comunale e la procedura di decadenza della consigliera di opposizione fermata in attesa del pronunciamento del ministero. Ma così non è. In ballo, lo ricordiamo, ci sono i rimborsi per lesostenute dalla ex sindaca in occasione dei procedimenti relativi al Trc, il trasporto rapido costiero. Si tratta di 87mila euro che la ex prima cittadina si era vista liquidare dalnella precedente legislatura. Ma con la nuova amministrazione le cose erano cambiate. L’assicurazione di cui è dotato l’ente pubblico non aveva ritento che vi fossero le condizioni per rimborsarli. Così l’amministrazione aveva chiesto a Renatadi rimettere i denari nelle casse dell’ente.