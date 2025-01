Stellantis, oltre mille posti di lavoro in Illinois. L'annuncio della Casa Bianca, dopo l'incontro tra Trump e John Elkann

Leggi su Open.online

«Sotto la leadership del presidentesta portando 1.500diin, riaprendo Belvidere, e investendo a Detroit, in Ohio e in Indiana. La rinascita manifatturiera americana è qui. Benvenuti nell’età dell’oro». Lo afferma lasu X.annuncia investimenti negli Stati Uniti, divenendo la primaautomobilistica nell’era Donalda prendere l’iniziativa. «ha incontrato il presidente»In una lettera ai dipendenti americani, il chief operating officer del Nord America Antonio Filosa annuncia i prossimi passi. Con un «nostro impegno a investire nelle nostre attività negli Stati Uniti per far crescere la nostra produzione e produzione automobilistica qui». «Volevo farvi sapere che la settimana scorsa, prima del giuramento, il nostro presidenteha incontrato il presidenteper condividere il nostro entusiasmo per il suo forte impegno nei confronti dell’industria automobilistica statunitense e per tutto ciò che ciò significa per l’occupazione americana e per l’economia in generale», ha scritto Filosa ai dipendenti.