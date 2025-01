Agi.it - Sparta Praga-Inter 0-1, decide Lautaro

AGI - Vittoria di misura per l', che batte 1-0 loed è quasi certa di un posto tra le prime otto della classifica generale della Champions League, che garantirebbe ai nerazzurri di evitare i playoff di metà febbraio. Decisiva la rete diMartinez, che ritrova un gol in coppa dopo l'ultimo siglato ad ottobre contro la Stella Rossa. Bastano infatti dodici minuti all'per trovare il gol dell'argentino, nonostante una difesa compatta e ordinata dello: è Bastoni a crossare col mancino e pescare proprio, rapido nella volEe di prima che sbatte sulla traversa e si infila dove Vindahl non può nulla. Uno a zero e gara che non sembra cambiare spartito, con l'che prosegue nel suo giro palla mentre losi trova sempre posizionato nella propria trequarti ad attendere con passività le iniziative nerazzurre.