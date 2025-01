Liberoquotidiano.it - "Schiaffi in faccia, non mi sorprendo più". De Minaur, crollo nervoso: ecco chi è davvero Sinner

Ancora una sconfitta per mano di Janniked il sogno Australian Open si ferma ai quarti di finale per l'eroe di casa Alex De. L'altoatesino non gli ha lasciato nemmeno un set, regolando la partita 6-3, 6-2, 6-1 e guadagnando la semifinale contro l'americano Shelton. Così, prima di abbandonare il circuito di Melbourne, Deha voluto fare un'ammissione di responsabilità e dare valore al campione: "Quest'anno sono arrivato in Australia da top 10, con tanta pressione e aspettative. Avrei voluto fare di più oggi, mi sento come se fossi stato preso ain. È da troppo tempo che affrontoe vedo le stesse cose, non mineanche più. Però hey, sopravviverò. Jannik è stato terribilmente bravo. Ha costruito la sua aura battendo chiunque, non è che ha avuto qualche buona settimana qua e là.