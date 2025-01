Liberoquotidiano.it - "Quado l'ho chiesto mi hanno riso in faccia". Giorgia, impensabile soffiata su Sanremo

di nuovo a. Dopo due anni dalla sua ultima partecipazione, la cantante sarà in gara con un brano - "La cura per me" - scritto da Blanco e Michelangelo. Eppure - assicura - "non era nei programmi, soprattutto dopo il periodo intenso, X Factor, il doppiaggio per la Disney di Oceania 2, il brano per Ferzan Özpetek su Diamanti, a 22 anni da 'Gocce di memoria'. Poi però è arrivata la canzone che, dal primissimo ascolto mi ha emozionata come non accadeva da tempo ed è stato un po' come avere ritrovato la scintilla che credevo di avere perso". Il ritorno non è comunque esente da emozioni: "Da una parte c'è poesia, dall'altra una grossa ansia. Mi porto dietro la responsabilità di quello che è già stato fatto. Andare a fare il Festival non è mai una cosa leggera, nonostante l'esperienza".