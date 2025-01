Ilnapolista.it - Prongracic-Napoli, il problema con la Fiorentina è la formula (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

Danilo, che era la prima scelta del, ha scelto il Brasile. Ora in difesa la prima opzione alla quale sta lavorando a Milano il ds Manna è Marindella.Il Corriere dello Sport oggi parla delle difficoltà che ci potrebbero essere per chiudere l’affare, considerando che il fatto che ilnon ha una vera e propria urgenza in quel reparto considerando che Buongiorno sta per rientrare e Juan Jesus ha offerto buone garanzie.“Ill’ha chiesto in prestito, lavorrebbe venderlo. La storia è in piedi, si vedrà. Anche perché i due club hanno varie storie intrecciate. Alla viola, infatti, piace Cyril Ngonge. Attaccante acquistato dala gennaio 2024 che però non ha mai trovato grande spazio. Per lui ci sono un po’ di richieste, ma vale per l’esterno lo stesso discorso fatto per Marin: senza un sostituto, non si muove”.