Quotidiano.net - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, quanto costano i biglietti

Mettersi al collo una medaglia olimpica non ha prezzo. E invece godersi in presa diretta lo spettacolo di chi gareggia per riuscirci,costa? A poco più di anno dall’inizio dei Giochi invernali(la cerimonia di apertura è in programma allo stadio milanese di San Siro il 6 febbraio) sono già tantissimi gli appassionati di sport italiani ma non solo, che stanno programmando di concedersi il piacere di godersi dal vivo il talento dei campioni planetari. Dunque si parte da due dati di fatto: tantissima richiesta e posti disponibili limitati. Servirà sborsare una fortuna? Non necessariamente, soprattutto per chi è stato previdente e si è mosso in anticipo. Prevendita a fasi Il sito ufficiale dell’evento addolcisce la pillola, assicurando che “Per i Giochi Olimpici , i prezzi partiranno dai 30 euro, oltre il 20% sarà sotto i 40 euro e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100 euro”.