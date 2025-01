Niente droni misteriosi, solo Giove in Italia

Leggi su Ilfaroonline.it

23 gennaio 2025- Nonostante nel mondo ci siano allarmi giustificati e non, per la presenza e gli avvistamenti disopra aeroporti e basi militari, la paranoia che si sta impossessando delle persone che vedono queste strane luci, non sembra essere arrivata in. O almeno non nel modo che ci si attendeva.Anche se i casi che stanno arrivando alla nostra attenzione, spesso fanno riferimento a, a detta di chi ce li racconta, in realtà è ben altro quello che viene osservato dai testimoni.E’ già qualche settimana che nel cielo serale, a partire da prima del tramonto, si osservano luci che attirano lo sguardo ed accendono interrogativi in chi non è abituato allo spettacolo celeste. Ci sono infatti alcuni pianeti molto ben visibili, dal solito, a Venere ed anche Marte che in alcuni momenti si osservano più o meno allineati con la Luna.