ULISSE | UN TOUR DI LONDRA A SUON DI CANZONI PER UNA PUNTATA DAVVERO ECCEZIONALE

Lunedì 14 aprile alle 21.30 su Rai1 propone uno speciale di "ULISSE, il piacere della scoperta" dedicato a LONDRA. Un TOUR speciale a SUON di CANZONI indimenticabili. Si può esplorare una città attraverso una playlist di CANZONI? Sì, se quella città è LONDRA. In questa PUNTATA, dal titolo "Sulle note di LONDRA", Alberto Angela passeggerà per la capitale inglese su strade che diventeranno un vero e proprio pentagramma musicale. Dopo aver attraversato le strisce pedonali di Abbey Road, condurrà i telespettatori all'interno degli omonimi studi musicali per rivivere la grande avventura musicale dei Beatles. A bordo di un autobus, il mitico double decker, farà tappa allo stadio di Wembley, dentro il quale verrà riascoltata la mitica performance dei Queen al Live Aid del 1985 e verrà rivissuta la magica vittoria dell'Italia agli Europei di calcio proprio contro l'Inghilterra.

Ne parlano su altre fonti "Ulisse" presenta "Sulle note di Londra": le anticipazioni dello speciale con Alberto Angela. "Ulisse, il piacere della scoperta" sulle note di Londra.

ecodelcinema.com comunica: Alberto Angela ci guida in un viaggio musicale a Londra: ecco cosa aspettarsi da “Ulisse” - Alberto Angela guida gli spettatori in un viaggio musicale attraverso Londra, esplorando luoghi iconici come Abbey Road e Wembley, con storie di artisti leggendari e momenti indimenticabili.

tg24.sky.it comunica: Torna Ulisse: Il piacere della scoperta, il programma di Alberto Angela: cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torna Ulisse: Il piacere della scoperta, il programma di Alberto Angela: cosa sapere ...

msn.com riferisce: Date un Ulisse su Sanremo ad Alberto Angela (che intanto racconta Londra con la musica) - Alberto Angela è tra gli ospiti della Finale di Sanremo 2025 e dimostra di essere preparato anche sul Festival della Canzone italiana. Appena sceso dalla scala, per quanto emozionato (e si ...