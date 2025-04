Fontecchio non basta Detroit ko nell’ultima di regular-season

regular-season dell'Nba non metteva granchè in palio per Detroit, che già certa di un posto nei play-off cede nella notte italiana dopo un overtime ai Milwaukee Bucks, vincenti per 140-133 con 43 punti di un immarcabile Connaughton, top-scorer dell'incontro, e 22 di Kuzma. Tra gli ospiti, 23 punti di Beasley e una prova più confortante di Simone Fontecchio: la 29enne ala piccola pescarese dei Pistons termina a referto con un bottino personale di 15 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 20 minuti di impiego.Per il resto, verdetti definitivi in chiave play-off, con i Cleveland Cavaliers che chiudono leader a Est davanti ai campioni in carica dei Boston Celtics e Oklahoma City Thunder in testa a Ovest.Qualificate ai play-off di Eastern Conference: 1° Cleveland Cavaliers; 2° Boston Celtics; 3° New York Knicks; 4° Indiana Pacers; 5° Milwaukee Bucks; 6° Detroit Pistons.

Fontecchio non basta - Detroit ko nell'ultima di regular-season

I Pistons cedono dopo un overtime a Milwaukee, per l'azzurro 15 punti in 20 minuti di impiego NEW YORK (STATI UNITI) - L'ultima giornata della regular-season dell'Nba non metteva granché in palio per Detroit, che già certa di un posto nei play-off cede nella notte italiana dopo un overtime ai Milwau .

